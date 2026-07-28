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Tenet T7 — самый продаваемый в России автомобиль с «автоматом»

Tenet T7 — самый продаваемый в России автомобиль с «автоматом»

Он сдвинул предыдущего лидера Haval Jolion на второе местоПо данным агентства «Автостат» за первые 6 месяцев текущего года, Tenet T7 стал самым продаваемым в России автомобилем с автоматической коробкой передач.

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