Tenet T7 — самый продаваемый в России автомобиль с «автоматом»

Он сдвинул предыдущего лидера Haval Jolion на второе местоПо данным агентства «Автостат» за первые 6 месяцев текущего года, Tenet T7 стал самым продаваемым в России автомобилем с автоматической коробкой передач.
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