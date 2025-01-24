В США аннулировали контракты на $420 млн

Контракты на сумму примерно $420 млн (41,5 млрд руб.) аннулировало за несколько дней так называемое министерство по повышению эффективности правительства США и борьбе с бюрократией, созданное новым президентом Дональдом Трампом, 24 января сообщает пресс-служба ведомства.