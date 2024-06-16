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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко вышел на 11-е место по матчам в плей-офф НХЛ среди россиян, догнав Козлова

Форвард «Флориды» забил гол в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8, 3-1).  Теперь в активе Владимира Тарасенко 118 игр и 73 (49+24) очка в плей-офф в карьере.

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