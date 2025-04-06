Сценарий без перемирия: почему Запад делает ставку на эскалацию конфликта Ирина ВальковаНесмотря на громкие заявления Дональда Трампа о намерении «завершить украинский конфликт за 24 часа», реальность, судя по последним событиям, говорит об обратном.