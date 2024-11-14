Областной суд изменил приговор по коррупции в Смоленском казачьем институте

Первый вердикт огласили в смоленском райцентре ещё в конце этого лета Коллегия по уголовным делам регионального суда пришла к выводу об отсутствии оснований для прекращения резонансного дела в отношении студента, осужденного за дачу одной из взяток преподавателю казачьего института в Вязьме Смоленской области - но при этом несколько изменила приговор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии