Саша Черно объявила о прекращении благотворительного сбора средств для онкобольной Алены Рапунцель. Инициатива блогеров обернулась обвинениями в хайпе на трагедии и недовольством семьи самой экс-участницы телестройки.
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