Звезда: в Подмосковье резко вырос поток контрактников в армию после «Крокуса»

Всего с начала года из Московской области ушли служить по контракту 4,5 тысячи человек.Как уже сообщал Царьград, в России отмечен рост числа желающих поступить на контрактную службу в Вооруженные Силы России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии