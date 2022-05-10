Министр Хагиуда: Япония прямо сейчас не может полностью отказаться от нефти из РФ

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Япония в настоящий момент не может сразу и полностью отказаться от поставок российской нефти, но будет постепенно сокращать зависимость от российских энергоресурсов.
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Япония в настоящий момент не может сразу и полностью отказаться от поставок российской нефти, но будет постепенно сокращать зависимость от российских энергоресурсов.
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