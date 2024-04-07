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Мешков: коммуникация Москвы и Парижа о борьбе с терроризмом прекращена

Мешков: коммуникация Москвы и Парижа о борьбе с терроризмом прекращена

Французская сторона прекратила общение с Москвой по поводы борьбы с терроризмом. Сотрудничество с посольствами других стран, аккредитованными во Франции, продолжается, однако приглашение посольству России предоставлено не было.

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