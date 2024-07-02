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Почему одинокие женщины предпочитают кошек

Почему одинокие женщины предпочитают кошек

Связь между одиночеством и любовью к кошкам – тема, будоражащая умы как ученых, так и обывателей. Стереотипы о «кошатницах» прочно укоренились в обществе, но за ними скрываются не просто шутки, а реальные психологические и социальные факторы.

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