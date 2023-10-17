НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

EUROMORE

29 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Они знают, что творят, но другого пути у них уже нет! А раненого зверя, во избежание большей опасности, добивают.  Де...Американист К.Бен...
  • Рауф Растов
    👍  А мы пойдём на север!😀😀😀Поляки выставили ...
  • Серж Южанин
    Поляки выставили ...

Франция стала пленницей влияния Ближнего Востока: гражданская война надвигается

Франция стала пленницей влияния Ближнего Востока: гражданская война надвигается

Влияние и противостояние диаспор ставит под угрозу государственность Франции, пишет Causeur. Поскольку и Израиль, и арабский мир давно обзавелись общинами во Франции, любой конфликт на Ближнем Востоке воспроизводится во французской среде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх