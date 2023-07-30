Тренер «Герты» Дардаи выпустил в составе троих сыновей. Это первый случай в немецком футболе

Это первый случай в истории немецкого профессионального футбола. В 1-м туре второго дивизиона Германии «Герта» на выезде играла с «Фортуной» (0:1).
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