Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мирный Дональд и мирные ядерные бомбы

Мирный Дональд и мирные ядерные бомбы

Дональд Трамп заявил, что хочет как можно скорее встретиться с нашим президентом и с Си Цзиньпином, чтобы договориться о двукратном сокращении военных бюджетов (ссылка).

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Комментарии
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Катерина
&quot;Самой главной страной для Дональда Трампа — значительно более важной, чем Америка — является Израиль.&quot;-----------------------------------------  Судя  по  действиям   Трампа в  его предыдущий  президентский  срок,  ТАК  и  есть...
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