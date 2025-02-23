Дональд Трамп заявил, что хочет как можно скорее встретиться с нашим президентом и с Си Цзиньпином, чтобы договориться о двукратном сокращении военных бюджетов (ссылка).
Мирный Дональд и мирные ядерные бомбы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катерина
"Самой главной страной для Дональда Трампа — значительно более важной, чем Америка — является Израиль."----------------------------------------- Судя по действиям Трампа в его предыдущий президентский срок, ТАК и есть...
Ответить
8 час.
Свежие комментарии