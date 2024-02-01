«Поезда здоровья» в феврале посетят более 60 населенных пунктов области

В феврале 2024 года «Поезда здоровья» посетят более 60 населенных пунктов Нижегородской области. Специалисты мобильно-диагностических комплексов примут жителей 18 муниципальных образований: Балахнинского, Большеболдинского, Вадского, Вачского, Краснооктябрьского, Павловского, Пильнинского, Сеченовского, Сосновского, Тонкинского, Тоншаевского и Уренского муниципальных округов, г.
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