Ukraine is the center of the globalists, the head of the snake that Putin cuts off. Such a statement in an interview with The Voices of War podcast was made by the former commander of the Australian Special Operations Forces, Heston Russell.
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