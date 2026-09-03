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Новости Липецка

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В Ельце Липецкой области праздновать 880-летие будут три дня

В Ельце Липецкой области праздновать 880-летие будут три дня

Празднование 880-летия Ельца пройдет с 4 по 6 сентября, гостей ждут на трех площадках: «Елец исторический», «Ремесленная слобода» и «Город моего завтра».

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