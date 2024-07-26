ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Почему среди маньяков больше мужчин?

Почему среди маньяков больше мужчин?

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Комментарии
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Майя Maja
Когда госдура начинает орать о том, что все девушки должны рожать, а не учится сначала и получить профессию, то становится ясно ,что такие дурдумовцы сами никогда не воспитают достойных мужчин. А уж тем более совершенно не заботятся о здоровом обществе. И будут подспудно поощрять мужской пол к безответственности перед своими детьми и семьей. А опыт многих поколений давно доказал, что мужик быстрее превращается в свинью во всех аспектах жизни, если над ним нет контроля.
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