Врачи ОКБ в Рязани спасли почку пациентке с пиелонефритом

Пациентке выполнили лапароскопическую операцию Боари, сформировав новую устьевую часть мочеточника из лоскута мочевого пузыря, что позволило восстановить нормальный отток мочи.
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