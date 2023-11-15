Булыжники за тысячи долларов – как бедные китайцы сорвали джек-пот

На берегу реки Янцзы есть маленькая деревня, которая сорвала джек-пот. У нее нет ни нефти, ни пахотных земель, у нее есть лучше – красивые речные булыжники! И это ежегодно приносит жителям деревни миллионы долларов.
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