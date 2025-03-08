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Мэр Хабаровска похвастался «вертолётной» раздачей квартир приезжим. Выдано 29 квартир

Мэр Хабаровска похвастался «вертолётной» раздачей квартир приезжим. Выдано 29 квартир

Avia.pro - СМИ Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, решил сыграть в доброго волшебника, раздавая сертификаты на жильё молодым семьям, но вот незадача — среди счастливчиков, похоже, не нашлось места для этнических русских.

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Комментарии
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св
спивак виктор
или гостей выселить на родину или выплатить деньги за квартиры а мэра под сраку с конфискацией ,еще денег набарыжит!
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5 час.
Александр Ляшенко
Мэр Хабаровска. этнический бандеровец. этим всё и объясняется, он умышленно гнобит русских!
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3 час.
ВС
Владимир Сергеев
Хабаровчане, как выбирали мэра с такой фамилией?
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50 мин.
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