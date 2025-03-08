Мэр Хабаровска похвастался «вертолётной» раздачей квартир приезжим. Выдано 29 квартир

Avia.pro - СМИ Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, решил сыграть в доброго волшебника, раздавая сертификаты на жильё молодым семьям, но вот незадача — среди счастливчиков, похоже, не нашлось места для этнических русских.
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