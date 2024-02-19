В Рязани 19 февраля воду отключили на трёх улицах

Воду отключили в связи с ремонтом водопровода. Да 17:00 ресурса не будет на улице Зубаковой в доме № 6 корпус 1, на улице Новосёлов в домах №№ 10, 12 и 14/16, а также на улице Советской армии в домах №№ 18, 20, 22, 24, 26, 28/7.