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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани 19 февраля воду отключили на трёх улицах

В Рязани 19 февраля воду отключили на трёх улицах

Воду отключили в связи с ремонтом водопровода. Да 17:00 ресурса не будет на улице Зубаковой в доме № 6 корпус 1, на улице Новосёлов в домах №№ 10, 12 и 14/16, а также на улице Советской армии в домах №№ 18, 20, 22, 24, 26, 28/7.

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