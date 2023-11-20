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Вечерний Новосибирск

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Лютые морозы до - 30: синоптики составили прогноз на декабрь-2023 в Новосибирске

Лютые морозы до - 30: синоптики составили прогноз на декабрь-2023 в Новосибирске

Декабрь-2023 будет холоднее обычного, хотя начнется с довольно комфортной температуры. Уже середина месяца заставит вспомнить про термобелье, хорошенько закутываться, лучше в несколько слоев одежды, и без необходимости не выходить на улицу.

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