На Смоленщине отремонтируют участок трассы "Витязи — Духовщина — Белый – Нелидово"

Эти работы в Смоленской области выполнят в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» Около восьми километров межрегиональной автомобильной дороги отремонтируют в Духовщинском районе Смоленской области.
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