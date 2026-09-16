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Царьград

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В каких профессиях роботы заменят людей? Эксперт Першин: "Уже много проектов"

В каких профессиях роботы заменят людей? Эксперт Першин: "Уже много проектов"

Первый в мире робот-проводник вскоре появится в поездах РЖД. Недавно он совершил экспериментальный рейс на "Сапсане".

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