Ксения Мильшина из Ивановской области стала одним из лучших дознавателей России

По итогам Всероссийского конкурса на звание «Лучший дознаватель органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 2024 года» дознаватель из Ивановской области Ксения Мильшина заняла 5 место.
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