Памфилова рассказала о ветеране ВОВ, не пропустившем ни одних выборов

vk.com/Команда Губернатора Подмосковья Ветеран Великой Отечественной войны Иван Жучков, которому больше 100 лет, вместе с супругой проголосовал на выборах во Фрязино Московской области.
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