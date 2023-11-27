Путин приостановил индексацию зарплат госслужащих: названы исключения

Российский лидер Владимир Путин принял закон по индексации зарплат. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года и направлен обеспечить выполнение в следующем году всех принятых РФ обязательств, передает ТАСС.
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