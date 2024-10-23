Молодая жительница Красноярска может оказаться в тюрьме на 10 лет за использование ошибки в работе Wildberries

Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, и ей грозит суровое наказание. Поводом для возбуждения уголовного дела стала ошибка в работе системы интернет-магазина, которую она использовала в своих интересах.
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