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Петербургский дневник

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В Китае выпустили искусственный интеллект с идеями Си Цзиньпина

В Китае выпустили искусственный интеллект с идеями Си Цзиньпина

Это шаг государства к усилению своей экономической мощи в условиях ограничений, введенных со стороны США Китайский институт исследований киберпространства представил новую языковую модель искусственного интеллекта (LLM), основанную на политической философии председателя Си Цзиньпина.

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