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    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Три человека получили травмы в аварии с КамАЗом

В Северном Приладожье столкнулись автомобили ВАЗ и КамАЗ, среди пострадавших оказалась школьница ДТП с участием автомобилей ВАЗ и грузовика КамАЗ произошло днем в минувшую субботу на 29 километре дороги «Элисенваара — Лумиваара – Лахденпохья».

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