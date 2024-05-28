5 быстрых способов очистить кухонные шкафчики от жирного налета. Сама готовлю много, поэтому применяю эти средства регулярно.

Ни для кого не секрет, что уборка кухни самая трудоемкая. Так много поверхностей и так мало времени. Нужно сделать ревизию в холодильнике, вымыть плиту, почистить духовку, оттереть пятна со всех рабочих поверхностей и шкафчиков.
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