5 быстрых способов очистить кухонные шкафчики от жирного налета. Сама готовлю много, поэтому применяю эти средства регулярно.

Ни для кого не секрет, что уборка кухни самая трудоемкая. Так много поверхностей и так мало времени. Нужно сделать ревизию в холодильнике, вымыть плиту, почистить духовку, оттереть пятна со всех рабочих поверхностей и шкафчиков.