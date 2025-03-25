В суд направлено уголовное дело о незаконном обороте более 54 кг наркотиков

В Тамбовской области перед судом предстанет местный житель. Он обвиняется в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, а также покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.
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