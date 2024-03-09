Индия нарастила объемы сырьевой торговли с Россией благодаря потолку цен на нефть Татьяна АрестоваСотрудничество России и Индии в сфере поставок сырья продолжает расширяться, несмотря на сложную мировую геополитическую обстановку.
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