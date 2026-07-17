«Это не обсуждается»: Мэтт Деймон рассказал о главном семейном запрете

Мэтт Деймон рассказал, какое правило уже два десятилетия остается неизменным в его семье. В интервью People 55-летний актер признался, что они с супругой Лусианой Баррозо никогда не отказываются от совместного ужина.
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