Пугачева после угроз Собчак обратилась в полицию Израиля

Ксения Собчак постоянно влипает в неприятности, но всегда выходит сухой из воды. В 2022 году имя теледивы упоминалось в резонансном деле о вымогательстве у должностного лица госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.
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