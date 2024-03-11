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Пугачева после угроз Собчак обратилась в полицию Израиля

Пугачева после угроз Собчак обратилась в полицию Израиля

Ксения Собчак постоянно влипает в неприятности, но всегда выходит сухой из воды. В 2022 году имя теледивы упоминалось в резонансном деле о вымогательстве у должностного лица госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

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