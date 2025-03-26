Недвижимость, банковские вклады, драгоценности оставила наследникам ушедшая из жизни Анастасия Заворотнюк

В Москве открыли дело о наследстве актрисы Анастасии Заворотнюк Российская актриса театра и кино, а также телеведущая Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 30 мая 2024 года в возрасте 54 лет в результате онкологического заболевания.