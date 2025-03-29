США, Гренландия и «российская угроза»: геополитические игры в Арктике Ирина ВальковаВновь в центре международного внимания оказался Арктический регион, где ключевыми игроками становятся США, Россия и Китай.
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