Алтайский край немного улучшил позиции в рейтинге по материальному благополучию населения

А вот Республика Алтай как была год назад почти в самом конце списка, так там и осталась Алтайский край занял 71-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по уровню материального благополучия населения, а Республика Алтай – 80-е, сообщает РИА Новости.