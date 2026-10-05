Алтайский край немного улучшил позиции в рейтинге по материальному благополучию населения

А вот Республика Алтай как была год назад почти в самом конце списка, так там и осталась Алтайский край занял 71-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по уровню материального благополучия населения, а Республика Алтай – 80-е, сообщает РИА Новости.
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