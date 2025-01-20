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Психиатр раскрыл пользу короткого дневного сна

Психиатр раскрыл пользу короткого дневного сна

Он помогает повысить уровень энергии и улучшить концентрацию.фото: pixabay.com/vika_glitterПовысить уровень энергии и улучшить концентрацию поможет короткий дневной сон на 15-20 минут, заявил главный психиатр Москвы, главврач психиатрической клинической больницы №1 Георгий Костюк.

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