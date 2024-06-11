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Калужские новости

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В национальном туристическом рейтинге Калужская область заняла 35 место

В национальном туристическом рейтинге Калужская область заняла 35 место

Туристический потенциал Калужской области оценили не так высоко, как хотелось бы. В национальном туристическом рейтинге, составленном журналом «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» по итогам 2023 года, наш регион занял 35 местоТуристический потенциал Калужской области оценили не так высоко, как хотелось бы.

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