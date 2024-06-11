В национальном туристическом рейтинге Калужская область заняла 35 место

Туристический потенциал Калужской области оценили не так высоко, как хотелось бы. В национальном туристическом рейтинге, составленном журналом «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» по итогам 2023 года, наш регион занял 35 местоТуристический потенциал Калужской области оценили не так высоко, как хотелось бы.