«Это в целях вашей безопасности» Массовые аресты и лагерные страдания: как Сталин депортировал целые народы?

14 ноября 1989 года, ровно 35 лет назад, в СССР приняли Декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав».
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