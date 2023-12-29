Почему в Молдове резко подорожал виноград 

В последней декаде декабря средняя оптовая цена винограда «Молдова» на молдавском рынке стабилизировалась в районе отметки 22 лея/кг ($1,26/кг), что почти вдвое выше уровня того же периода прошлого года – 13 леев/кг ($0,68/кг).
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