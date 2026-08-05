РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

355 подписчиков

В Вене прошли переговоры по Украине с участием экс-чиновников из России и ЕС – Bloomberg

В Вене прошли переговоры по Украине с участием экс-чиновников из России и ЕС – Bloomberg

Бывшие высокопоставленные чиновники из Великобритании, Франции, Германии и России провели встречу в Вене в июле для обсуждения потенциальных условий переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии