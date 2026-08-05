В Вене прошли переговоры по Украине с участием экс-чиновников из России и ЕС – Bloomberg

Бывшие высокопоставленные чиновники из Великобритании, Франции, Германии и России провели встречу в Вене в июле для обсуждения потенциальных условий переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.
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