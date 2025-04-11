В Петербурге сотрудники комплекса жилищного хозяйства борются с последствиями апрельского снегопада

С раннего утра в городе задействованы 3864 дворника и около 888 единиц уборочной техники В связи с возвращением зимы в Петербург и выпадением снега специалисты жилищного хозяйства оперативно изменили планы по уборке дворов и прилегающих территорий, сообщили в пресс-службе ведомства.