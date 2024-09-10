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В океане найдены новые бактерии, расщепляющие микропластик и создающие антибиотик

В океане найдены новые бактерии, расщепляющие микропластик и создающие антибиотик

Команда ученых из Китая, Дании и Великобритании проанализировала почти 45 тысяч геномов морских микроорганизмов и обнаружила ранее неизвестные вещества для разложения микропластика и производства антимикробных препаратов, сообщает научный журнал Nature.

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