В океане найдены новые бактерии, расщепляющие микропластик и создающие антибиотик

Команда ученых из Китая, Дании и Великобритании проанализировала почти 45 тысяч геномов морских микроорганизмов и обнаружила ранее неизвестные вещества для разложения микропластика и производства антимикробных препаратов, сообщает научный журнал Nature.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии