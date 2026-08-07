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Заболотный сможет вернуться к тренировкам на профессиональном уровне в начале ноября. Экс-форварда «Спартака» отстранили на полгода за допинг

Антон Заболотный сможет вернуться к тренировкам на профессиональном уровне в начале ноября 2026 года, сообщает юридическое агентство «Клевер консалт».

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