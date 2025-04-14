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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле в пасхальную ночь запустят общественный транспорт

В Барнауле в пасхальную ночь запустят общественный транспорт

Чтобы жители смогли уехать домой после богослужения В Барнауле в ночь с 19 на 20 апреля будет работать общественный транспорт после окончания богослужения в храмах: Покровский кафедральный собор, Знаменский храм, Храм Святого Дмитрия Ростовского, Александро-Невский собор, Храм Апостола Андрея Первозванного, Свято-Никольская церковь.

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