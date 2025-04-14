В Барнауле в пасхальную ночь запустят общественный транспорт

Чтобы жители смогли уехать домой после богослужения В Барнауле в ночь с 19 на 20 апреля будет работать общественный транспорт после окончания богослужения в храмах: Покровский кафедральный собор, Знаменский храм, Храм Святого Дмитрия Ростовского, Александро-Невский собор, Храм Апостола Андрея Первозванного, Свято-Никольская церковь.