Главарь одной из банд террористов, присвоивших себе в 2014 году название "ГУР*, пытался оправдаться

Буданов попытался оправдаться после слов об убийствах россиян МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что тот кусок его интервью Yahoo News, где говорится об убийствах россиян, подверглась монтажу.
Буданов попытался оправдаться после слов об убийствах россиян МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что тот кусок его интервью Yahoo News, где говорится об убийствах россиян, подверглась монтажу.
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