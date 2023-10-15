Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Тарасов
    Когда наши ребята кладут свои жизни за Россию, всякая шушура пытается вылезти наверх и закрепится, неужели это не вид..."Дожились - разве...
  • Виктор Фоменко
    Согласен с Вами, что поддерживать надо арабов, беда только в том, что у нас в руководстве нашим государством арабов н...Оборотни в бикини...
  • eagle
    Первый канал дискредитировал себя, благодаря Урганту и компании. Неужели недоактершка Андрей Ургант на голубом глазу ..."Дожились - разве...

Путин пригрозил релокантам проблемами за «аморальное» отношение к России

Путин пригрозил релокантам проблемами за «аморальное» отношение к России

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о том, что ждет возвращающихся в страну «уехавших».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
Кому же сам Вольфрам отомстил этой фразой?
Ответить
6 час.
лл
лина любимцева
А как наказывать, коль ОНИ ТАМ ВСЕ СВОИ? А президент у них вообще  как мамка родная...
Ответить
6 час.
Геннадий Бережнов
Возвращающихся домой релакантов предлагают восстанавливать на службе, им хотят предоставлять льготную ипотеку, отсрочку от армии и прочие льготы. А Фридману доброе отношение. Хотелось бы спросить Путина, а я, который вот уже 30 лет за станком, не убегал, не делал глупостей, мне будет льготная ипотека и прочие льготы? Всё больше подступает тошнота от такой власти!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх