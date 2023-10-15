Путин пригрозил релокантам проблемами за «аморальное» отношение к России

А как наказывать, коль ОНИ ТАМ ВСЕ СВОИ? А президент у них вообще как мамка родная...

Геннадий Бережнов

Возвращающихся домой релакантов предлагают восстанавливать на службе, им хотят предоставлять льготную ипотеку, отсрочку от армии и прочие льготы. А Фридману доброе отношение. Хотелось бы спросить Путина, а я, который вот уже 30 лет за станком, не убегал, не делал глупостей, мне будет льготная ипотека и прочие льготы? Всё больше подступает тошнота от такой власти!