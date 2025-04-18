В Новом Уренгое сосед до смерти забил соседку

Житель Нового Уренгоя получил 9 лет лишения свободы за убийство соседки. По данным следствия и суда, в городе Новый Уренгой 21 ноября 2024 года мужчина, 1959 года рождения, находясь в гостях у соседки, с которой его связывали близкие отношения, жестоко избил нетрезвую женщину, нанеся ей не менее 130 ударов руками и ногами по различным частям тела.